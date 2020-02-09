В Женеве сегодня продолжатся переговоры по урегулированию конфликта в Ливии

На этот раз акцент сделают на экономических вопросах.

Главной темой сегодняшней встречи станет возобновление торговлей нефтью в полном объеме. Это нужно сделать как можно скорее, — говорил представитель миссии ООН по поддержке Ливии Гассан Саламе. В минувшем январе глава одной из сторон конфликта генерал Халифа Хафтар приказал полностью перекрыть порты на востоке страны. Это привело к тому, что официальные власти были вынуждены значительно сократить экспорт ресурсов. При этом, тогда сам военный объявил, что терминалы «были закрыты народом», конец цитаты. По его словам, местные племена таким образом протестуют против действий Триполи.

В Национальной нефтяной корпорации в свою очередь выразили протест против блокировки. Там призывали не использовать экспортные ресурсы как инструмент политического давления, поскольку для Ливии они имеют критически важное значение.

Гражданская война на севере Африки не прекращается с 2014-ого года. Самые крупные её участники, это правительство национального согласия, которое пользуется международным признанием, и Ливийская Национальная армия под предводительством Хафтара. Сейчас она контролирует большую часть страны.

Сегодня в Женеву должны приехать представители сторон, а большая встреча с участием глав правительства и армии состоится там же 26-ого февраля.