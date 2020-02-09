27 человек погибли при стрельбе в Таиланде, включая самого преступника, 57 ранены, из них 45 уже выписаны из больницы. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Прают Чан Оча. Его выступление, проходившее в больнице Махарат города Кората, транслировалось в прямом эфире всеми телеканалами королевства. По словам главы правительства, в числе погибших есть бойцы спецназа. Мотивом нападавшего премьер назвал бытовой конфликт из-за продажи дома.

Накануне 32-летний сержант сухопутных войск Таиланда устроил стрельбу на территории воинской части, убив трех человек, включая своего командира. Затем он отправился на угнанной машине в центр города и по дороге расстреливал прохожих. Впоследствии военнослужащий взял заложников в торговом центре. Спецоперация по их освобождению продлилась почти 18 часов. В итоге преступник был убит.

Посольство России в Таиланде выразило соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы на северо-востоке страны. В дипмиссии также пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Ранее российские дипломаты сообщили, что ни россияне, ни другие иностранцы в результате ЧП не пострадали.