Пикеты против дела «Сети» сегодня вновь пройдут в Москве

Процесс является несправедливым и противоречит российским законам. Такое мнение «Эху Москвы» высказал участник пикетов против дела «Сети» у здания ФСБ Артемий Безродов.

Он добавил, что невозможно сидеть дома, когда в стране существуют такие дела.