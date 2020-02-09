Жертвами стрельбы в Таиланде стали по меньшей мере 26 человек, 57 ранены

Ее устроил 32-летний военный тайской армии. Причиной стали личные проблемы, связанные с продажей дома. Об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на премьер-министра страны. Преступник убит в результате спецоперации на территории торгового центра, котороая продолжалась почти 18 часов.
2020-02-09T08:31:00+03:00
2020-02-09T08:36:01+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 09 февраля 2020
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