С космодрома во Флориде планируют запустить к Солнцу новый исследовательский зонд

Аппарат Solar Orbiter, по словам ученых, должен помочь лучше понять поведения звезды.

Главная цель новой экспедиции к светилу – изучение полярных областей Солнца. Благодаря этому, как полагают исследователи, можно увидеть, как магнитное поле звезды влияет на Землю. А еще они рассчитывают узнать истоки солнечной плазмы и заряженных частиц, попробовать разгадать природу солнечного ветра, передает агентство Reuters. На борту космического аппарата, который разрабатывали совместно американские и европейские ученые, находится не менее десятка приборов, в том числе шесть телескопов, он укрыт теплозащитным экраном, который должен будет выдерживать температуру в более чем полутысячу градусов по Цельсию. Его миссия продлится около 10 лет. Для полета к Солнцу космический корабль задействует силу гравитации нескольких планет. Так, он должен совершить ряд пролетов вокруг Венеры, и один у Земли, после чего выйдет на эллиптическую орбиту.

В результате миссии, как ожидают ее разработчики, инженеры смогут спроектировать защиту от радиации для участников космических экспедиций.