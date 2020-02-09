В Азербайджане стартовали внеочередные парламентские выборы

О роспуске Милли Меджлиса президента Ильхама Алиева попросили сами депутаты.

Депутаты, представляющие правящую партию Ени Азербайджан, которая имеет большинство мест в парламенте, признали, что многие из коллег не соответствуют новым тенденциям и поэтому состав требует обновления. Глава Избиркома Мазахир Панахов заметил, что некоторые из законодатели не умеют даже обращаться с компьютером, что в цифровой век выглядит анахронизмом. Проблема требовала решения но вопрос о том зачем было объявлять внеочередные выборы, если очередные должны были состояться в ноябре, остался. На этот счет озвучивалось множество версий, в том числе конспирологического толка. Тем не менее, голосование назначено. На 125 мест в Милли Меджлисе претендует более 1300 кандидатов, причем чуть больше тысячи самовыдвиженцы. 246 идут на выборы от партий. Среди соискателей 21 процент – женщины.

Выборы в Азербайджане пройдут по мажоритарной системе. Они будут признаны состоявшимися при любом количестве проголосовавших.