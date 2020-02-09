В Архангельской области сегодня пройдёт митинг против мусорной реформы

На улицу выйдут жители небольшого города Котлас. Он расположен на юге Архангельской области. Митингующие выступят против завышенных тарифов на вывоз мусора. Организаторы акции — представители местного отделения КПРФ — называют мусорную реформу очередным ограблением народа. По их словам, жители Котласа изменения ощутили на себе с начала года. Во дворах и на улицах стали скапливаться бытовые отходы, при этом тарифы на их вывоз выросли в несколько раз. На митинге также выразят недовольство ситуацией на станции Шиес в том же регионе, где собираются строить полигон для московских отходов. Протесты в Котласе идут уже больше года. 26 января жители города выходили на пикет против мусорной реформы. Тогда в акции участвовали около полусотни человек. Организаторы рассчитывают собрать сегодня в несколько раз больше людей.

Митинг в Котласе согласован с городскими властями. Он продлится два часа.