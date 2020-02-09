Коронавирус в Китае пока будет называться Novel Coronavirus Pneumonia (NCP). Об этом сообщил государственный комитет по здравоохранению страны. Название переводится с английского как «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса». Отмечается, что оно временное. Постоянного официального международного названия заболеванию ВОЗ еще не присвоила.