Коронавирус в Китае пока будет называться Novel Coronavirus Pneumonia (NCP). Об этом сообщил государственный комитет по здравоохранению страны. Название переводится с английского как «пневмония, вызываемая новым типом коронавируса». Отмечается, что оно временное. Постоянного официального международного названия заболеванию ВОЗ еще не присвоила.
2020-02-09T07:33:00+03:00
2020-02-09T07:34:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:33, 09 февраля 2020
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