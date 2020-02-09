Сотрудники госорганов, которые допустили беспорядки в Казахстане, понесут наказание

Провокаторов привлекут к ответственности. Пострадавшим окажут помощь, пообещал президент республики Касым-Жомарт Токаев. По его словам, ситуация в Кордайском районе стабилизирована. Комиссия во главе с вице-премьером Бердибеком Сапарбаевым продолжает работу. Глава государства также выразил благодарность соотечественникам за твердую гражданскую позицию.

Беспорядки, вспыхнувшие в ночь на субботу, унесли жизни восьми человек. Около 40 остаются в больницах. Сожжены или разрушены

несколько десятков домов, машин и магазинов. Задержаны десятки человек.

Причиной массовой драки в Казахстане могло стать противостояние этнических групп. Такое мнение «Эху Москвы» высказал эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов.

Он добавил, что реакция Казахстана пока выглядит адекватной и своевременной.