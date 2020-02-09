В Швейцарии сегодня на всенародном голосовании определят, стоит ли расценивать гомофобию как преступление

По этому поводу в стране спорят не первый год.

Если швейцарцы проголосуют сегодня «за», то за ненавистнические высказывания в адрес людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией будут наказывать также, как за оскорбления по признаку этноса, расы или гендера. То есть это понятие включат в уголовную статью, которая подразумевает штраф и лишение свободы до трёх лет.

Сайт «Швейцария деловая» пишет, что большинство людей в стране относятся к гомосексуалам положительно, и согласно опросам 72 процента жителей поддерживают идею введения «брака для всех». Тем не менее, в конфедерации немало противников уголовного преследования за гомофобию.

Сразу в двух национальных партиях считают, что закона о запрете дискриминации в отношении гомосексуалов достаточно, а обсуждаемая сегодня инициатива приведет к ограничению свободы слова и невозможности для швейцарцев критиковать представителей сексуальных меньшинств.

Последний большой скандал, связанный с гомофобией, произошел в Швейцарии в 2018-ом году. Тогда представитель церкви Витус Хуандер призвал ввести для геев смертную казнь. В итоге никакого наказания за этим не последовало.