Обстановка в казахстанском районе, где произошли беспорядки, нормализовалась

Об этом сообщила пресс-служба правительства республики. Там отметили, что ночью вице-премьер Бердибек Сапарбаев совершил объезд населенных пунктов Кордайского района Жамбылской области. Местных жителей заверили, что беспорядков больше не будет и ситуация находится под контролем. Зачинщиков конфликта и провокаторов определит специальная оперативно-следственная группа, которая изучит все обстоятельства произошедшего, сказал вице-премьер. Он вновь указал, что инцидент носит исключительно бытовой характер. Правительственная комиссия, прибывшая из Нур-Султана, будет находиться в районе для контроля ситуации на местах.

В минувшую пятницу в одном из сел произошла групповая драка местных жителей. Массовые беспорядки перекинулись на другие села, погибли 8 человек, за медицинской помощью обратились 137. Сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов. Задержаны десятки человек.