Все китайские компании в связи с эпидемией коронавируса отказались участвовать в Singapore Airshow 2020

Все китайские компании в связи с эпидемией коронавируса отказались участвовать в крупнейшем в Азии международном авиасалоне Singapore Airshow 2020. Об этом сообщили в компании-организаторе мероприятия. Ранее принять участие в выставке планировали более десятка компаний из Китая, в том числе крупнейший поставщик услуг по техническому обслуживанию воздушных судов в КНР «Амэко бэйджин», а также Китайская корпорация коммерческой авиации.

Кроме того, от участия отказались крупные компании из России, Канады и США.

Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превышает 37 тысяч, 811 человек скончались, свыше 2600 выздоровели.

