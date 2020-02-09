Пожар в руднике «Октябрьский» в Норильске ликвидирован

Никто не пострадал. Эвакуированы 30 человек, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального Главка МЧС. По данным ведомства, пожар начался накануне около трех часов утра по местному времени (23 часа по Москве), загорелась погрузчно-доставочная машина. Машинист самостоятельно потушить возгорание не смог. Его удалось потушить спустя пять часов. На месте работали два отделения военных спасателей в составе 10 человек и 2 единицы техники.

