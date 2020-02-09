Военный, устроивший стрельбу в городе Корате на северо-востоке Таиланда, убит в торговом центре, где укрывался и удерживал заложников. Восемь человек освобождены, некоторые ранены, сообщила полиция. Всего жертвами преступника стали 25 человек, 63 пострадали. Ожидается, что в ближайшее время премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча даст пресс-конференцию, на которой раскроет детали операции.

Как сообщалось, 32-летний военнослужащий тайской армии застрелил двух офицеров в военном лагере северо-восточнее Бангкока, затем угнал автомобиль и открыл стрельбу из автомата по посетителям торгового центра.

