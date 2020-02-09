Выступления против плана Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию ожидаются в ряде мусульманских стран

Выступления против плана президента США Дональда Трампа по ближневосточному урегулированию ожидаются в ряде мусульманских стран.

В Стамбуле своих сторонников собирают члены исламистских партий, в марокканском Рабате – представители местных организаций, их политическая принадлежность не уточняется, передает AFP. Известно, что в столице североафриканского государства протестующие намерены пройти по городу к зданию парламента, из-за чего некоторые улицы, скорее всего, будут перекрыты. Протесты против плана, который сам глава Белого дома назвал сделкой века, не стихают в исламском мире с прошлого месяца. На улицы уже выходили митингующие в Турции, Йемене, на палестинских территориях. Даже в Тель-Авиве на прошлой неделе против плана по ближневосточному урегулированию выступили члены израильских организаций и движений левого толка, которые считают, что никакого мира осуществление такой инициативы не принесет.

Большинство протестующих не устраивает предложение признать столицей Израиля Иерусалим, который будет признан единым и неделимым. А столицу Палестинской автономии разместить в Восточном Иерусалиме.