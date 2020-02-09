Самолет МЧС доставил в Китай гуманитарную помощь в связи с эпидемией коронавируса

Спецборт Ил-76 вылетел накануне днем из подмосковного аэропорта Жуковский. На его борту были средств индивидуальной защиты и медицинские препараты, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Помощь оказывается по поручениям президента Владимира Путина и правительства.

Согласно последним данным, число заражения новым вирусом в Китае превысило 37 тысяч, 811 погибли, выздоровели свыше 2600 человек. Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 24 странах, включая Россию.

Мобильные группы департамента здравоохранения Москвы проверяют граждан КНР, находящихся в столице, на предмет наличия симптомов коронавируса. Об этом «Эху Москвы» рассказал заместитель руководителя департамента Алексей Токарев, подчеркнув, что пока ни одного случая заболевания не зафиксировано.

Токарев добавил, что по любым вопросам и опасениям можно позвонить на телефон, указанный на сайте департамента здравоохранения города Москвы.