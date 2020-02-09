Спецназ Таиланда убил военнослужащего, устроившего стрельбу на северо-востоке страны

Полиция заявила о завершении многочасовой операции, не уточнив подробностей. В ближайшее время премьер-министр страны Прают Чан-Оча должен дать пресс-конференцию. Как передает Рейтер со ссылкой на источники в силах безопасности, преступника убили на территории торгового центра. Спасены восемь заложников. Некоторые из них ранены. Газета «Бангкок пост» сообщила, что во время перестрелки пострадали еще три силовика. Ранее сообщалось, что жертвами нападавшего стали 25 человек, 63 пострадали.

Накануне 32-летний военнослужащий армии Таиланда застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По дороге он обстрелял мирных жителей, а потом открыл огонь в торговом центре.

Поначалу капрал вел прямые трансляции своих действий на странице в Facebook и разместил пост с вопросом, должен ли он сдаться. Но затем соцсеть заблокировала его аккаунт. Мотивы преступника пока неизвестны.