Япония запустила новый разведывательный спутник

Optical 7 стартовал с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. Об этом сообщил разработчик орбитального аппарата Mitsubishi Heavy Industries. Старт изначально был намечен на 27 января, но его дважды откладывали из-за плохих погодных условий и технических проблем, связанных с системой питания ракеты-носителя. Optical 7 оснащен высокоэффективной камерой и способен делать снимки поверхности Земли в плохую погоду и ночью. Стоимость его разработки составила свыше 270 миллионов долларов. Более подробная информация о спутнике отсутствует, поскольку его работа связана с национальной безопасностью. В частности, предполагается, что он будет заниматься сбором разведданных, связанных с КНДР. В то же время планируется использовать его и при ликвидации последствий возможных стихийных бедствий. Управлять аппаратом и получать с него данные будет Минобороны Японии.