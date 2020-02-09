Очередной российский грузовой корабль «Прогресс» планируется запустить к МКС 25 апреля с космодрома Байконур

Об этом сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. В «Роскосмосе» не стали комментировать данную информацию. В настоящее время на Международной космической станции совершают полет россияне Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Мейр. Планируется, что 9 апреля к ним прилетят россияне Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американец Кристофер Кэссиди. А нынешней экипаж вернется на Землю 17 апреля.