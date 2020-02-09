Самолет МЧС доставил в Китай гуманитарную помощь в связи с эпидемией коронавируса

Это — средств индивидуальной защиты и медицинские препараты, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Спецборт Ил-76 вылетел накануне днем из подмосковного аэропорта Жуковский. Помощь Китаю оказывается по поручениям президента Владимира Путина и правительства. Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сказал, что Россия направляет в Китай в качестве гуманитарной помощи 2 миллиона медицинских масок, общий вес грузов — 23 тонны.

Согласно последним данным, число случаев заражения вирусом в Китае превысило 37 тысяч, 811 погибли, выздоровели свыше 2600 человек. Ряд государств, включая Россию, эвакуировали из провинции Хубэй своих граждан.