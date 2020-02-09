Еще четыре человека погибли в результате стрельбы в торговом центре на северо-востоке Таиланда

Таким образом, общее число жертв нападения достигло 25. Об этом сообщило информационное агентство страны. Власти пока официально не подтвердили эти сведения. Минздрав сообщил о 63 пострадавших. В свою очередь силы безопасности обратились к работающим на месте происшествия СМИ с просьбой предоставить беспилотники для наблюдения за преступником, поскольку их летательные аппараты повреждены. Несмотря на сообщения о том, что все посетители и сотрудники покинули торговый комплекс, отмечается, что внутри здания до сих пор находятся люди, которым силовики намерены помочь. Накануне 32-летний военнослужащий армии Таиланда застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По дороге он обстрелял мирных жителей, а затем открыл огонь в торговом центре, убив и ранив несколько десятков человек. Силовики уже несколько раз пытались обезвредить нападавшего, но пока безуспешно.
2020-02-09T05:04:00+03:00
2020-02-09T05:05:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 09 февраля 2020
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