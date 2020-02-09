Израиль начал составлять карту земель Западного берега реки Иордан, которые станут частью страны по «сделке века»

Израиль начал составлять карту земель Западного берега реки Иордан, которые станут частью страны в рамках «сделки века». Специально созданный для этих целей израильско-американский комитет уже находится в «середине процесса», и это «не займет много времени», сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, это 800 кв. км. Глава правительства отметил, что Израиль ждал с 1967 года, и «не стоит придавать значения ожиданию еще в несколько недель», передает The Jerusalem Post. Нетаньяху также подчеркнул, что только он сможет обеспечить американское признание суверенитета Израиля над этими поселениями. Мирный план был представлен президентом США Дональдом Трампом в конце января. Он предусматривает создание двух государств — еврейского и палестинского, при этом Иерусалим должен остаться неделимой столицей Израиля, а столицей Палестины станет Восточный Иерусалим.