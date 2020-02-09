Число жертв коронавируса в Китае составило 811 человек, количество инфицированных превысило 37 тысяч. Большая часть погибших и заболевших в провинции Хубэй. Такие данные приводят власти страны. Выздоровели почти 2650 пациентов. Помимо КНР, заболевание выявлено в 24 государствах, в том числе 2 случая в России. Всемирная организация здравоохранения признала

вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.