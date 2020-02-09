Киев упростил процедуру пересечения границы с Крымом для учащихся на Украине подростков в возрасте от 14 до 16 лет

Нововведение начнет действовать с сегодняшнего дня, сообщает РИА Новости. Такая мера, как считают украинские власти, позволит детям с полуострова максимально интегрироваться в учебные заведения на Украине. «Это должно стать одним из факторов поощрения их получать образование именно в украинских учебных заведениях», — заявили в министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.