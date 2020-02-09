Россия обвинила Норвегию в нарушении обязательств по договору о Шпицбергене

Москва считает, что Осло отдает участки, расположенные в пределах действия соглашения, на разработку нефтегазовых ресурсов. Из-за этого у российских компаний не осталось возможностей принимать участие в подаче заявок на некоторые перспективные участки. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Фейсбуке. Дипломаты подчеркнули, что Россия не ставит под вопрос норвежский суверенитет над архипелагом, но при этом напомнили, что Шпицберген — «не исконно норвежская территория», он получен Осло на условиях, прописанных в договоре 1920 года.