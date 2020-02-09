Белый дом сократит или переведет на другую работу часть сотрудников Совета нацбезопасности

Об этом сообщил американский телеканал Си-эн-эн. По словам его источников, данный процесс, вероятнее всего, начнется на следующей неделе. О каком количестве работников идет речь, пока не уточняется. Помощник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайен ранее не раз заявлял, что считает слишком большим число сотрудников СНБ. Он подчеркивал, что при администрации Барака Обамы штат совета увеличился примерно со 100 до более 230 специалистов. В пятницу из СНБ был уволен эксперт по Украине Александер Виндман, давший показания против Трампа в рамках процедуры импичмента. Вместе с ним уволили и его брата-близнеца Евгения, который работал в СНБ юристом.