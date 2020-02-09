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03:04, 09 февраля 2020

США создают новые военные базы на северо-востоке Сирии, чтобы закрепиться в нефтеносных районах страны

Об этом сообщило Анатолийское агентство. По информации его источников, американские военные приступили к сооружению двух баз в провинции Хасеке. С помощью одной из них они намерены блокировать российским военным путь к одному из главных центров нефтедобычи Сирии в районе Румейлан. Строительную технику и материалы для возведения объекта США перебросили из Ирака. Другая база будет использоваться для контроля добычи нефти в провинции Дейр-эз-Зор. Президент США Дональд Трамп в конце октября прошлого года заявил о выводе войск из района проведения турецкой операции, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны.
В Минобороны России обвиняли Соединенные Штаты в контрабанде сирийской нефти в другие страны под охраной американских частных военных компаний и спецназа. Американцы заявляют, что их присутствие в регионе законно, а Вашингтон хочет гарантировать, что нефтяные объекты не попадут в руки террористов.



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