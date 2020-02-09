На северо-востоке Таиланда продолжается операция по поимке военного, убившего более 20 человек

Он по-прежнему остается в торговом центре. Оттуда доносятся звуки стрельбы и взрывы, передает Рейтер со ссылкой на очевидца. Ранее телеканал «Спринг ньюс» проинформировал, что в ближайшее время силовики планируют осуществить очередную попытку нейтрализации преступника. Вместе с тем министерство здравоохранения королевства подтвердило, что один представитель сил безопасности погиб и двое пострадали в результате предыдущей перестрелки со злоумышленником.

Накануне 32-летний военнослужащий армии Таиланда застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем угнал автомобиль и скрылся. По пути к торговому центру он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат вновь открыл огонь и, по некоторым данным, взял людей в заложники. Как передает Би-би-си, на место прибыла мать подозреваемого — предполагается, что она поможет убедить его сдаться. Мотивы нападавшего остаются неясными.