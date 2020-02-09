Самолеты ВМС США провели разведку возле российских баз в Сирии

Они были замечены накануне рядом с авиабазой Хмеймим и базой материально-технического обеспечения ВМФ в порту Тартус, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на мониторинговые сведения западных авиационных ресурсов. Уточняется, что воздушные судна отправились на задание с баз, находящихся в Италии и Греции. Они свыше двух часов летали у побережья Сирии на расстоянии 35-45 км от российских баз, курсируя над международными водами Восточного Средиземноморья.
2020-02-09T02:07:00+03:00
2020-02-09T02:08:22+03:00
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02:07, 09 февраля 2020
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