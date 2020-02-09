Число жертв нового коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 780

Количество инфицированных превысило 27 тысяч, увеличившись за сутки более чем на 2 тысячи. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на местный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения. Уровень смертности в провинции в целом составил менее 3%. После выздоровления из медучреждений выписано свыше 1400 человек.
2020-02-09T02:06:00+03:00
2020-02-09T02:07:39+03:00
https://echo.msk.ru/news/2584798-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:06, 09 февраля 2020
Загрузка комментариев...