Серия взрывов произошла в торговом центре Таиланда, где по-прежнему остается военнослужащий, убивший свыше 20 человек

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на очевидца. По его данным, также слышны выстрелы. Ранее телеканал «Спринг ньюс» передавал, что в ближайшее время силовики планируют осуществить очередную попытку нейтрализации преступника. Он попытался уйти через черный ход во время перестрелки, но не смог выбраться. Отмечается, что еще одна группа из пяти человек смогла выйти из торгового центра вместе с ранеными полицейскими. Ранее другой телеканал «Тхаи Рат ТВ» сообщал, что преступник устроил перестрелку со спецназом на многоэтажной автостоянке, после чего выстрелил в баллон с газом, устроив пожар, и скрылся. В перестрелке были ранены двое бойцов. Телеканал «Тай Пи-би-эс» передает, что один из них скончался в больнице. Общее число жертв достигло 21 человека. Свыше 30 пострадали. Накануне 32-летний военнослужащий армии Таиланда застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем угнал автомобиль. По пути к торговому центру он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат вновь открыл огонь, после чего взял людей в заложники.