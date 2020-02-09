Посольство России в Норвегии обвинило Осло в нарушении договора по архипелагу Шпицберген

Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook. В посольстве отметили, что Россия не ставит вопрос о норвежском суверенитете над Шпицбергеном, однако этот архипелаг Осло получило на условиях, прописанных в договоре 1920 года. По заявлению дипмиссии, Норвегия нарушает соглашение, вынося участки, расположенные в пределах действия договора, «на раунды по распределению лицензий на разработку нефтегазовых ресурсов континентального шельфа». Такая позиция норвежских властей привела к тому, что «российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки». Посольство отмечает, что аналогичная ситуация складывается в области добычи минеральных ресурсов. Дипмиссия призывает Норвегию привести свою политику в соответствие с международными обязательствами. Дипломаты также предлагают провести переговоры и консультации для разрешения сложившейся ситуации.