Дональд Трамп объяснил причину отставки русскоговорящего сотрудника Белого дома

По словам президента США, эксперт Совета нацбезопасности по Украине Александр Виндман нарушал дисциплину и некорректно передавал содержание «идеальных» звонков главы государства с зарубежными коллегами. Трамп, при этом, отметил, что никогда с ним не встречался и не разговаривал. В ноябре Виндман дал показания в рамках импичмента. А накануне стало известно, что президент США уволил трех чиновников, которые выступали в ноябре прошлого года против него на слушаниях. По данным телеканала CNN, подполковника Виндмана вместе с его братом-близнецом, старшим юристом СНБ Евгением Виндманом (также уволенным), вывели за территорию Белого дома в сопровождении охраны. Кроме того, своего поста лишился американский посол в Евросоюзе Гордон Сондленд.