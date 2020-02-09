Жителям Шанхая запретили находиться без масок в общественных местах

Речь идет, в том числе, об аэропортах, метро, станциях общественного транспорта, а также школах, больницах, торговых центрах и супермаркетах. При входе на часть из них у горожан также будут в обязательном порядке измерять температуру, сообщает «Синьхуа». Постановление будет действовать до отмены чрезвычайного положения, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции.
2020-02-09T01:08:00+03:00
2020-02-09T01:09:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2584790-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:08, 09 февраля 2020
Загрузка комментариев...