Жителям Шанхая запретили находиться без масок в общественных местах

Речь идет, в том числе, об аэропортах, метро, станциях общественного транспорта, а также школах, больницах, торговых центрах и супермаркетах. При входе на часть из них у горожан также будут в обязательном порядке измерять температуру, сообщает «Синьхуа». Постановление будет действовать до отмены чрезвычайного положения, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции.