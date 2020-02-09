Боец таиландского спецназа погиб в перестрелке с злоумышленником, который захватил заложников в торговом центре

По предварительной информации военных, которую пока не подтвердило командование, это произошло на многоэтажной стоянке, когда преступник покидал здание, сообщает телеканал «Тхаи Рат ТВ». Как передает Рейтер со ссылкой на очевидца, после того, как внутрь ворвались сотрудники сил безопасности, из торгового центра вывели двух раненых. Официальных заявлений по поводу того, кто получил ранения, полиция пока не делала. Ранее появилась информация о возобновившейся в торговом комплексе стрельбе. Телеканал «Спринг ТВ» также сообщил о пострадавших людях, однако точное их число не привел. Согласно его данным, на цокольном этаже здания могут находиться порядка 10 человек.

Накануне 32-летний военнослужащий армии Таиланда застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем угнал автомобиль. По пути к торговому центру «Терминал-21» он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат вновь открыл огонь, после чего взял людей в заложники. По последним данным, погибли 20 человек, пострадал 31.

Как сообщает телеканал «Спринг ньюс», преступник по-прежнему находится внутри здания.