В США предстоящей ночью пройдёт церемония вручения премий «Оскар»

На победу в главной номинации «Фильм года» выдвинуто 9 картин. В их числе «Джокер», «1917», «Ирландец» «Кролик Джоджо», «Однажды в Голливуде» и «Паразиты». У «Джокера» Тода Филлипса больше всего номинаций на Оскар — 11. На звание лучшего режиссёра в числе прочих претендует Сэм Мендес, за эпос о Первой мировой войне «1917». Фавориткой в категории «лучшая актриса» критики считают Рене Зеллвегер, сыгравшую главную роль в биографической драме «Джуди» о певице и актрисе Джуди Гарленд. За эту работу Зеллвегер уже собрала все кинопремии кроме «Оскара». Среди актёров основным претендентом на статуэтку называют Хоакина Феникса за роль в «Джокере». Премия в номинации «лучший иностранный фильм» может достаться южнокорейской картине «Паразиты». Не исключено даже, что она победит и в главной номинации. Отметим, что Оскар второй год подряд пройдёт без ведущего.

Церемония пройдёт в 92-й раз. Премию «Оскар» вручат в Лос-Анджелесе. Российский Первый канал в этом году не покажет церемонию, её можно будет только посмотреть в интернете.