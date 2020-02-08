Группа художников намерена провести сегодня акцию против системы видеораспознавания в Москве

Кроме того, сегодня же они собираются рассказать желающим, как скрыть свои личные данные от подобной технологии.

Не дать системе распознавания определить кто ты, можно с помощью грима, считают организаторы акции. Чтобы продемонстрировать это, они планируют сегодня пройти перед камерами в столице со специальным рисунком, нанесенным на лица. По словам художников, они не хотят, чтобы система видеонаблюдения фиксировала их без согласия. А новые технологии в итоге приводили бы к тотальному контролю. Таким образом грим становится символом несогласия. На лекции в Сахаровском центре, участники акции расскажут, как наносить грим, какие средства они используют для координации, обсудят планы коллективных действий. Как ожидается, в дискуссии примет участие и общественный деятель Алена Попова, которая добивается через суд запрета использования в системе видеонаблюдения технологии распознавания лиц.

Система распознавания лиц заработала в Москве больше двух лет назад. В этом году ее собираются развернуть и в столичном метро.