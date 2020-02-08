Все сотрудники и посетители ТЦ в Таиланде, где военнослужащий взял в заложники 16 человек, выведены из здания

Между тем, о судьбе злоумышленника ничего не известно. Изначально он устроил стрельбу в своей части и в городе, а потом и в торговом центре. В результате погибли 20 человек, 31 ранен. По неподтвержденной информации преступник вступил в перестрелку со спецназом на многоэтажной автостоянке ТЦ, устроил там пожар, и скрылся. По данным министерства обороны Таиланда, 32-летний капрал является инструктором по стрельбе и снайпером, прошедшим подготовку по программе сил спецназначения. Мотивы, по которым он устроил бойню, не известны.