Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 3человек, провалившихся под лед в Тосненском районе Ленобласти

По версии следствия, сегодня мужчина с двумя детьми катался на лыжах по льду на одном из карьеров близ поселка Шапки и провалились в воду. Главе семейства удалось выбраться и спасти одного из детей. Второй ребенок погиб. В этот же день, на этом же карьере провалились под лед и погибли двое лыжников — мужчина и женщина.
2020-02-08T22:59:00+03:00
2020-02-08T23:03:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:59, 08 февраля 2020
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