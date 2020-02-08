Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 3человек, провалившихся под лед в Тосненском районе Ленобласти

По версии следствия, сегодня мужчина с двумя детьми катался на лыжах по льду на одном из карьеров близ поселка Шапки и провалились в воду. Главе семейства удалось выбраться и спасти одного из детей. Второй ребенок погиб. В этот же день, на этом же карьере провалились под лед и погибли двое лыжников — мужчина и женщина.