В Кордайском районе Казахстана после беспорядков введен режим ЧС

На этот счет распорядился глава администрации Жамбылской области Аскар Мыр-захметов. Накануне в ряде селе района на границе с Киргизией произошли столкновения между местными жителями. В результате погибли 8 человек, 37 госпитализированы. Сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов. Задержано несколько десятков человек. Расследование проводится по статьям «Убийство» и «Организация массовых беспорядков». Создана правительственная комиссия по ликвидации последствий беспорядков. Власти утверждают, что столкновения возникли на бытовой почве.