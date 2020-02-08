Спецназ Таиланда взял штурмом здание ТЦ, где укрывался военный, застреливший 20 человек и захвативший 16 заложников

Спецназ Таиланда взял штурмом здание торгового центра, в котором укрывался военный, застреливший 20 человек и захвативший 16 заложников. Как сообщает местная пресса, стрелку удалось исчезнуть вместе с заложниками. Их судьба неизвестна. Силовики обследовали все четыре этажа здания и многоуровневую автомобильную стоянку. Следов преступника не обнаружено. Полиция исследует записи с камер видеонаблюдения, чтобы выйти на след злоумышленника. Ранее капрал одной из частей таиландских Cухопутных войск убил командира и двоих сослуживцев, угнал внедорожник и проезжая по городу вел огонь по прохожим. Погибли 20 человек, ранены более 30. В ТЦ он захватил 16 заложников и забаррикадировался на четвертом этаже. В последние минуты поступили не подтвержденные сообщения о том, что в ТЦ вновь слышны выстрелы.

