Власти Праги намерены присвоить имя Бориса Немцова площади перед посольством России

Власти Праги не в первый раз обсуждают переименование площади в честь убитого политика Немцова. С повторной инициативой выступил бывший заместитель председателя Партии Зеленых Петр Кутилек. Цитата «Я предложил на заседании Пражского городского совета, чтобы убитый российский демократ Борис Немцов имел свою площадь в Праге», — написал Кутилек в своем Facebook.

Переименование было одобрено местным муниципалитетом уже в пятницу, но еще не утверждено пражским городским советом. Тем не менее, мэр Праги Зденек Хржиб уверен, что коалиция поддержит эту инициативу.

«Я полагаю, что мы проголосуем по этому вопросу 24 февраля, потому что я хотел бы устроить церемонию открытия в годовщину убийства Бориса Немцова», — сказал Хржиб изданию «Актуальное». Мэр Праги так же добавил, что хотел бы видеть на открытии и дочь Бориса Немцова Жанну.

Ранее руководители коалиции Йиржи Поспишил и Ян Чижински уже высказали свое мнение об изменении названия.

«Представители партии ТОП-09 в городском совете поддержат переименование площади «Под Каштаны», на которой расположено посольство России, в площадь Бориса Немцова, лидера российской оппозиции, убитого в Москве в 2015 году», — написал Поспишил в своем Twitter.

Напомню, предыдущее предложение было отклонено Муниципальной географической комиссией, которая посчитала, что нет оснований менять название.

Прага была не первым зарубежным городом, который переименовал площадь в честь Бориса Немцова. В Киеве, Вашингтоне и Вильнюсе площади и скверы названы в честь убитого политика.