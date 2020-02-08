В массовых беспорядках в селах Жамбылской области Казахстана участвовали почти 1 тыс. человек

Об этом сообщил грава региона Аскар Мырз-ахметов. Ранее министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявлял, что в драке участвовали около 300 человек. Погибли 8 человек, 37 госпитализированы. Сожжены или разрушены несколько десятков домов, машин и магазинов. Задержаны 47 человек. Причиной беспорядков власти называют бытовой конфликт. Между тем, политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов не исключает, что причиной столкновений могли стать межэтнический противоречия.

С заявлением в связи с последними событиями в Казахстане выступил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Он призвал граждан сохранять единство и не позволить отдельным, как он выразился, лицам, его нарушить. Президент распорядился создать правительственную комиссию по ликвидации последствий этих событий. По сведениям российского посольства, россиян среди пострадавших в ходе столкновений нет