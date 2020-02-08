Полицейские и армейский спецназ проверили четыре этажа ТЦ в городе Корате в Тайланде

В здании, предположительно скрывается солдат устроивший стрельбу в городе, убивший 20 человек и ранивший еще 31-го. Злоумышленника пока найти не удалось. Ранее сообщалось, что 32-летний капрал удерживает 16 заложников. Перед штурмом здания, правоохранительным органом удалось вывести из ТЦ сотни людей. Мотивы стрелка пока не установлены. Ранее он сделал селфи с автоматом в руках, писал в текстовых сообщениях, что «никто не может избежать смерти», жаловался на усталость и судорогу, а также спрашивал, должен ли он сдаться. Одно из сообщений гласило: «Богатые, наживающиеся на других, думают, что смогут использовать свои деньги в аду?»