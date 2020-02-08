Россиянка Арина Аверина получила травму и снялась с московского этапа серии Гран-при по художественной гимнастике

Об этом ТАСС сообщила ее сестра, гимнастка Дина Аверина. Финалы московского этапа Гран-при пройдут в воскресенье. Арине Авериной 21 год. Она является четырехкратной чемпионкой мира и семикратной чемпионкой Европы.

