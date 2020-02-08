Сборная России потерпела второе поражение на шведском этапе Еврохоккейтура

Наши проиграли команде Швеции со счетом 2:5. Заключительный матч Шведских игр российские хоккеисты проведут 9 февраля против команды Чехии. После двух матчей россияне занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице

Шведских игр, не набрав ни одного очка. Лидируют шведы, вторыми идут чехи, третьими – финны. Сборная России замыкает таблицу общего зачета Евротура, набрав 7 очков в 8 матчах.

