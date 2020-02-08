По меньшей мере 20 человек погибли и 31 ранен в результате стрельбы в торговом центре в городе Корате в Таиланде

Как передает Таиландское информационное агентство, четверо раненых находятся в реанимации, среди

пострадавших есть двое полицейских, раненых в спину. Сегодня 32-летний капрал армии Таиланда застрелил своего командира и еще двух человек, угнал военный автомобиль и устроил стрельбу по местным жителям. Позже он взял в заложники 16 человек в ТЦ «Терминал-21» и укрылся на 4-ом этаже. Полиции и армейскому спецназу удалось вывести посетителей с первых двух этажей. По поступающим сообщениям, начался штурм здания.

