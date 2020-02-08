Алина Загитова лишилась лидерства в рейтинге лучших фигуристок мира

Международный союз конькобежцев представил обновленный рейтинг в женском одиночном катании. Его возглавила японка Рика Кихира, благодаря своей победе на чемпионате четырех континентов. Еще одна россиянка Евгения Медведева замыкает пятерку лучших фигуристок мира по версии ISU.

