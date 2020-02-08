Международный союз конькобежцев представил обновленный рейтинг в женском одиночном катании. Его возглавила японка Рика Кихира, благодаря своей победе на чемпионате четырех континентов. Еще одна россиянка Евгения Медведева замыкает пятерку лучших фигуристок мира по версии ISU.
Алина Загитова лишилась лидерства в рейтинге лучших фигуристок мира
Международный союз конькобежцев представил обновленный рейтинг в женском одиночном катании. Его возглавила японка Рика Кихира, благодаря своей победе на чемпионате четырех континентов. Еще одна россиянка Евгения Медведева замыкает пятерку лучших фигуристок мира по версии ISU.