«ЕР» исключит из партии главу муниципалитета в Петербурге Олега Калядина, в квартире которого нашли подпольное казино

Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на решение, принятое главой петербургского отделения «Единой России» и спикера городского Заксобрания Вячеслава Макарова. По словам источников «Фонтанки», Калядин, давая показания по делу, заявил, что сдавал квартиру в аренду и не знал о том, что там происходит.

