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20:31, 08 февраля 2020

На Магнитогорском металлургическом Комбинате произошел пожар

По данным МЧС, возгорание возникло в Листопрокатном цехе номер 5. Горит маслоподвал и реверсивный стан, который с 3 февраля находится на капитальном ремонте. По предварительной информации, пожар локализован на площади 390 кв. метров. Пострадавших нет.



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